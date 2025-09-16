Icon Menü
Werra-Meißner-Kreis: Autobahn-Bau: Arbeiter durch Gestein schwer verletzt

Werra-Meißner-Kreis

Autobahn-Bau: Arbeiter durch Gestein schwer verletzt

Ein Stahlträger gibt nach, dadurch löst sich ein Gesteinsbrocken. Das wird zwei Männern zum Verhängnis.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei Bauarbeiten wurden zwei Arbeiter verletzt. (Symbolbild)
    Bei Bauarbeiten wurden zwei Arbeiter verletzt. (Symbolbild) Foto: Stefan Sauer/dpa

    Ein 35-jähriger Mann ist bei Bauarbeiten an der Autobahn 44 im Werra-Meißner-Kreis in einem Tunnel durch einen Gesteinsbrocken schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber sei er in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei in Eschwege mit. Sein 36 Jahre alter Kollege erlitt leichte Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen hatte am Morgen ein Stahlträger in dem Tunnel «Hollstein» nahe Sontra nachgegeben, dadurch löste sich der Stein. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

