Autobahn-Bau: Arbeiter durch Gestein schwer verletzt

Ein 35-jähriger Mann ist bei Bauarbeiten an der Autobahn 44 im Werra-Meißner-Kreis in einem Tunnel durch einen Gesteinsbrocken schwer verletzt worden. Mit einem Rettungshubschrauber sei er in eine Klinik geflogen worden, teilte die Polizei in Eschwege mit. Sein 36 Jahre alter Kollege erlitt leichte Verletzungen. Nach bisherigen Ermittlungen hatte am Morgen ein Stahlträger in dem Tunnel «Hollstein» nahe Sontra nachgegeben, dadurch löste sich der Stein. Weitere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Gestein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baustelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verhängnis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis