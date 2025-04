Getötete Familie in Weitefeld im Westerwald: Fahndung nach dem Täter läuft

In Weitefeld im Kreis Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) wurden zwei männliche und eine weibliche Tote in einem Einfamilienhaus gefunden. Nachdem eine schreiende Frau nachts den Notruf gewählt hatte, entdeckte die Polizei die drei Leichen in den frühen Sonntagmorgenstunden, wie die Polizei mitteilt. Nun sucht die Polizei im Westerwald nach dem Täter. Es deute vieles darauf hin, dass sich die Tat im familiären Umfeld abspielte.

Weitefeld (Rheinland-Pfalz): Keine konkrete Gefahr für Bevölkerung

Die Polizei bittet die Bevölkerung in der Umgebung, keine Anhalter mitzunehmen. Im Radio wurden Menschen im Landkreis Altenkirchen aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen, so der WDR. Für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie für die Menschen in der Region besteht laut Polizei aber keine konkrete Gefahr.

Die Polizei sperrt den Ortseingang von Weitefeld im Westerwald ab. Auch SEK-Einheiten sind vor Ort. Foto: Markus Klümper, dpa

Seit Sonntagabend wissen die Ermittler: Es handelt sich bei den Getöteten um eine dreiköpfige Familie. Ein 47 Jahre alter Mann, eine 44 Jahre alte Frau und ein 16-jähriger Jugendlicher. Als die Beamten um 3.45 Uhr am Tatort eintrafen, sei eine Person, wohl ein Mann, zu Fuß vom Tatort geflohen. Zuvor wurde die Polizei nach eigenen Angaben mit einem Notruf informiert. So könnten die Beamten nicht ausschließen, dass ein sterbendes Opfer noch selbst den Hilferuf abgesetzt hat. Es habe eine schreiende Frau angerufen.

Schreiende Frau soll in Weitefeld den Notruf gewählt haben

Die Polizei sperrte Weitefeld ab, an den Ortseingängen wurden Streifenwagen postiert. Jedes Auto, das hinein- oder hinausfahren wollte, wurde kontrolliert. Zudem befinden sich die Beamten mit starken Einsatzkräften vor Ort, darunter Spezialeinheiten der Polizei (SEK) mit Schutzhelmen und Maschinenpistolen.

Die Polizei habe den Oberbürgermeister Karl-Heinz Keßler am frühen Morgen gegen 5.00 Uhr gebeten, die lokale Schule für das SEK aufzuschließen, berichtet die Deutsche Presseagentur. Die Gemeinde Weitefeld liegt im Westerwald im Landkreis Altenkirchen und hat knapp 2300 Einwohner. „Das nimmt einen mit. Man kennt ja die Menschen hier im Ort. So eine Tat hätten wir uns nie vorstellen können“, zitiert die Deutsche Presse-Agentur.(dpa) den parteilosen OB.