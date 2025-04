Tote in Weitefeld im Westerwald: Fahndung nach dem Täter läuft

In Weitefeld im Kreis Altenkirchen wurden drei Leichen auf einem Wohnanwesen gefunden. Am Sonntagmorgen soll es dort zu einem Kapitalverbrechen gekommen sein, teilt die Polizei in einer Mitteilung mit. Nun sucht die Polizei im Westerwald nach dem Täter.

Keine konkrete Gefahr für die Bevölkerung

Die Polizei bittet die Bevölkerung in der Umgebung keine Anhalter mitzunehmen. Im Radio wurden Menschen im Landkreis Altenkirchen aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen, so der WDR. Für die Menschen in der Region besteht laut Polizei aber keine konkrete Gefahr.

Die Polizei befindet sich mit starken Einsatzkräften vor Ort, darunter Spezialeinheiten der Polizei (SEK) und ein Polizeihubschrauber, berichtet der SWR. Außerdem fahnde die Polizei nach einer Person. Als die Polizisten am Wohnhaus eintrafen, sei eine Person, vermutlich ein Mann, zu Fuß geflohen.

Erste Details zu den Opfern bekannt

Bislang sind wenige Details zu den Opfern bekannt: Sie sind drei Bewohner eines Wohnhauses, so die Polizei in einer Mitteilung. Zwei der Todesopfer sind männlich und eines weiblich. Nach unbestätigten Hinweisen könnten Schuss- oder Stichwaffen bei der Tat eingesetzt worden sein. Das Motiv des Täters ist bislang nicht geklärt.

Die Gemeinde Weitefeld liegt im Westerwald im Landkreis Altenkirchen und hat knapp 2300 Einwohner. (mit dpa)