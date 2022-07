Staffel 4 von "Westworld": Was ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt?

Es wird eine Staffel 4 von "Westworld" geben. Produzent Jonathan Nolan deutet bereits die Handlung an. Wir informieren Sie über Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer.

Staffel 4 von "Westworld" ist bestätigt - immerhin endet die dritte Staffel mit einem großen Cliffhanger. Laut dem US-Magazin "The Hollywood Reporter" soll die Serie insgesamt sogar aus ganzen sechs Staffeln bestehen.

Die Idee zu der Science-Fiction-Western-Serie stammt von Jonathan Nolan und Lisa Joy. Sie basiert auf dem gleichnamigen Film "Westworld" von Michael Crichton aus dem Jahr 1973. Als Executive Producer der Serie fungieren unter anderem J. J. Abrams, Bryan Burk und Jerry Weintraub.

Hier erfahren Sie mehr zu Start, Handlung, Folgen und Schauspielern. Am Ende haben wir einen Trailer verlinkt.

Start: Ab wann ist Staffel 4 von "Westworld" in Deutschland zu sehen?

Staffel 4 von "Westworld" ist parallel zum US-Start beim Anbieter Sky zu sehen. Die erste Folge erscheint in der Nacht auf den 27. Juni im Stream auf Wow (früher Sky Ticket) oder Sky Q - wahlweise auf Englisch oder auf Deutsch. Am Abend um 20.15 Uhr ist sie dann im TV auf Sky Atlantic zu sehen. Wöchentlich erscheint montags eine weitere Folge.

Handlung: Darum könnte es in Staffel 4 von "Westworld" gehen

Produzent Jonathan Nolan - übrigens der Bruder vom Star-Regisseur Christopher Nolan (Inception, Batman-Trilogie, usw.) - hat vorab auch schon einige Details zur Handlung der vierten Staffel verraten.

Spoiler-Warnung: Im folgenden Abschnitt werden Details vom Finale aus Staffel 3 verraten.

Am Ende von Staffel 3 opfert der Dolores-Prototyp (Evan Rachel Wood) sein Leben für die Freiheit der Menschen, lebt aber als Kopie im Körper von Charlotte Hale weiter. Die Kopie wird auch als Charlores bezeichnet und von Tessa Thompson gespielt.

Diese hat sich aufgrund ihrer eigenen Erfahren allerdings vom Original entfernt und sich am Ende sogar gegen Dolores gestellt. Zur Unterstützung hat sie eine Androiden-Version vom Man in Black (Ed Harris) erschaffen. In Staffel 4 geht es also um ihren geheimen Plan. Schon jetzt ist aber klar, dass der Man in Black wieder mehr im Mittelpunkt stehen wird.

Episoden-Guide: Das sind die Folgen von "Westworld", Staffel 4

Staffel 4 von "Westworld" wird wie bereits die dritte Staffel acht Episoden umfassen, die jeweils etwa 60 Minuten dauern. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Folgen:

Folge 1: "The Auguries" (27. Juni 2022)

Folge 2: "Well Enough Alone" (4. Juli 2022)

Folge 3: "Annees Folles" (11. Juli 2022)

Folge 4: "Generation Loss" (18. Juli 2022)

Folge 5: "Zhuangzi" (25. Juli 2022)

Folge 6: "Fidelity" (1. August 2022)

Folge 7: "Metanoia" (8. August 2022)

Folge 8: "Que Sera, Sera" (15. August 2022)

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von Staffel 4 von "Westworld"

Konkrete Details zur Besetzung der vierten Staffel von "Westworld" sind nicht bekannt. Jedoch wird es sehr wahrscheinlich ein Wiedersehen mit den folgenden Schauspielerinnen und Schauspielern geben:

Aaron Paul als Caleb Nichols

als Evan Rachel Wood als Dolores Abernathy

als Jeffrey Wright als Bernard Lowe

als Ed Harris als Man in Black

als Man in Black Tessa Thompson als Charlotte Hale

als Thandie Newton als Maeve Millay

als Luke Hemsworth als Ashley Stubbs

als Simon Quarterman als Lee Sizemore

als Rodrigo Santoro als Hector Escaton

als Hector Escaton James Marsden als Teddy Flood

Aurora Perrineau als Prodigal Son

Trailer: Erste Einblicke in Staffel 4 von "Westworld"

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von der vierten Staffel von "Westworld" machen können, finden Sie hier den englischsprachigen Original-Trailer, der von HBO am 10. Mai 2022 veröffentlicht wurde: