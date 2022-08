Bekommt die Serie "Westworld" eine Staffel 5?

Geht die Serie "Westworld" mit einer Staffel 5 weiter? Hier erfahren Sie alles, was rund um Start, Besetzung und Handlung schon bekannt ist.

Staffel 5 könnte die Geschichte von "Westworld" zu einem Ende führen. Aktuell läuft die 4. Staffel der HBO-Serie, die in Deutschland auf Sky und Sky Ticket zu sehen ist. Für die aktuellen Folgen gibt es viel Lob, da die Geschichte Fans und Kritiker deutlich mehr als in den vergangenen beiden Staffeln überzeugen kann. Doch heißt dieser Erfolg auch automatisch, dass die Serie in eine weitere Runde geht?

Kommt Staffel 5 von "Westworld"?

Offiziell wurde eine 5. Staffel von "Westworld" noch nicht bestätigt. Doch die Chancen stehen sehr gut, dass die Serie verlängert wird, die eines der Aushängeschilder des US-Senders HBO ist.

Die Macher der Serie planen auf jeden Fall, die Geschichte fortzuführen - und zu Ende zu erzählen. Schauspieler Ed Harris, der in der Serie William spielt, wurde im Gespräch mit The Hollywood Reporter sehr konkret: "Wir planen eine weitere Staffel, die im nächsten Jahr ab April oder Mai gedreht werden soll", sagte er im Juli 2022. Nach seinen Aussagen handelt es sich um die letzte Staffel, die die Geschichte beenden soll.

Hundertprozentig sicher ist Staffel 5 von "Westworld" aber trotzdem nicht. Durch den Zusammenschluss von WarnerMedia und Discovery gibt es im gesamten Unternehmen mit dem dazugehörigen HBO viele Änderungen. Mit "Batgirl" wurde sogar ein Film gestrichen, der schon fast fertig war. Und der Streamingdienst HBO Max soll 2023 durch einen anderen Service ersetzt werden. Damit ist wohl bei keinem Projekt von Warner Bros. Discovery ganz sicher, ob es tatsächlich wie geplant umgesetzt wird.

"Westworld", Staffel 5: Wann ist mit dem Start zu rechnen?

Wenn "Westworld" eine weitere Staffel bekommt, soll sie laut Darsteller Ed Harris ab April oder Mai 2023 gedreht werden. Durch die Postproduktion wäre erst ein Jahr nach den Dreharbeiten mit einem Release zu rechnen. Der Start der 5. Staffel von "Westworld" könnte damit im Frühjahr oder Sommer 2024 sein.

Ist etwas zur Handlung der 5. Staffel von "Westworld" bekannt?

Die gesamte Serie dreht sich um den Konflikt zwischen Hosts und Menschen. In den ersten beiden Staffeln wurde der noch im Park Westworld ausgetragen, seit Staffel 3 tobt er in der richtigen Welt, wobei er sich in Staffel 4 von "Westworld" nochmal zugespitzt hat. Staffel 5 soll die Geschichte um diesen Konflikt zum Abschluss führen. Details zur Handlung sind aber noch nicht bekannt. Sobald sich das ändert, wird dieser Artikel aktualisiert.

Besetzung von "Westworld", Staffel 5: Schauspieler im Cast

Es ist damit zu rechnen, dass die Stammbesetzung von "Westworld" auch in einer 5. Staffel wieder mitmischen würde. Das sind vor allem diese Schauspieler und Schauspielerinnen:

Evan Rachel Wood als Dolores Abernathy / Christina

als / Christina Thandie Newton als Maeve Millay

Aaron Paul als Caleb Nichols

als Ed Harris als William / Mann in Schwarz

als William / Mann in Schwarz Tessa Thompson als Charlotte Hale / Dolores Abernathy

als / Jeffrey Wright als Bernard Lowe

als Luke Hemsworth als Ashley Stubbs

als James Marsden als Theodore „Teddy“ Flood

Es ist auch gut möglich, dass Aurora Perrineau als Frankie eine größere Rolle spielt. Die Figur ist die Tochter des Charakters Caleb Nichols. (sge)