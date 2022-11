Ruhe in Frieden, "Wetten, dass..?"! Nostalgie auf Knopfdruck funktioniert nicht

Fridays for Future hat gestern schon den ganzen Tag und am Abend in den sozialen Netzwerken dafür geworben, für Marten mit den Fingerabdrücken anzurufen. Weil er die 50.000 Euro für Aktionen gegen den Braunkohleabbau in Lützerath spenden will. Und weil die Jugendlichen handyaffiner und besser vernetzt sind, konnten sich die Boomer mit der Baggerwette eben nicht spontan durchsetzen :)

