Neuer Termin für "Wetten, dass..?" steht wohl schon

Kaum zwei Wochen ist die letzte Show von "Wetten, dass..?" her. Nun soll schon der nächste Termin stehen. Der TV-Klassiker soll auch im Jahr 2023 steigen.

Es ist noch lang noch nicht Schluss. So, oder so ähnlich, würde es vielleicht Udo Jürgens ausdrücken, der des Öfteren bei "Wetten, dass..?" zu Gast war. Vor zwei Wochen kam es zur Neuauflage des TV-Klassikers. Moderator Thomas Gottschalk und die Show ernteten gemischte Kritik. Die Einschaltquoten konnten sich jedoch sehen lassen. Es war offenbar nicht die letzte Show. Nun steht offenbar schon der nächste Termin für "Wetten, dass..?" fest.

Wetten, dass..?: 2023 soll die nächste Show steigen

Das ZDF hatte den TV-Klassiker 2021 zum 40-jährigen Jubiläum sein Comeback feiern lassen. Mitte November 2022 lief dann die 217. Ausgabe. 10,1 Millionen Menschen sahen sich die Kult-Show in Deutschland vor dem Fernseher an. Die Familien-Sendung wird nach Bild-Informationen auch im November 2023 stattfinden. Der nächste Termin soll bereits auf den 25. November 2023 festgelegt worden sein. Dann soll "Wetten, dass..?" in Offenburg zu Gast sein.

"Ich glaube, gemeinsam mit über zehn Millionen Zuschauern, davon 45 Prozent in der 'jungen Zielgruppe' weiterhin an das Format und freue mich, wenn es weitergeht", resümierte Moderator Thomas Gottschalk bei Bild. Er wird auch 2023 durch die Show führen.

Nächster Termin für "Wetten, dass..?": 25. November 2023 in Offenburg

Wetten, dass..? im November 2023: Moderiert Gottschalk mit Hunziker?

Gottschalk hatte schon vor der jüngsten Sendung erklärt, dass er sich weitere Jahre mit dem TV-Format vorstellen könne, welches er geprägt hat. Die Idee für die Show hatte Fernsehmoderator Frank Elstner. Im Februar 1981 feierte "Wetten, dass..?" Premiere. Elstner führte durch die Show. 1987 übernahm dann Gottschalk. Lange Jahre galt das Format als größte Fernsehshow Europas. Als Gäste kamen Stars aus aller Welt.

2023 wird die 218. Ausgabe abgedreht. Ob Kult-Moderator Gottschalk in Offenburg auch wieder Co-Moderatorin Michelle Hunziker an seiner Seite haben wird, ist noch nicht bekannt. Für sie wäre es ein Jubiläum: die 20. Show von "Wetten, dass..?" mit Gottschalk.

