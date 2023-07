"Wetten, dass..?" 2023: Termin, Wetten und was wird mit Thomas Gottschalk?

"Wetten, dass..?" 2023: Die Infos zu Wetten, Wettpaten, Show Acts, Übertragung, Wiederholung und Moderator Thomas Gottschalk finden Sie bei uns.

Im November 2022 kam es zur zweiten Neuauflage des TV-Klassikers "Wetten, dass..?". Moderator Thomas Gottschalk und die Show ernteten gemischte Kritik, doch Big Thommy himself tönte alsbald - gefragt oder ungefragt? - dass er selbstverständlich auch für ein drittes Revival zur Verfügung stehe. Und weitere? Die unendliche Geschichte? Die Einschaltquoten waren für das ZDF ganz offensichtlich ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte.

Voilà: Der Termin für das kommende Jahr steht schon fest - Samstag, 25. November 2023. Und natürlich beste Sendezeit: 20.15 Uhr. Bleiben Sie bei uns, hier erfahren Sie mehr.

2023: Welche Wetten gibt es bei "Wetten, dass..?"

"Wetten, dass..?" 2022 Foto: Ralf Lienert

Noch zu früh, tut uns wirklich leid. Wer sich allerdings die Shows seit Anbeginn vor sein geistiges Auge führt, kann das Wort "Bagger-Wette" kaum ausblenden. Wetten, dass auch 2023 wieder eine schwere Baumaschine die Nadel im Heuhaufen findet?

"Wetten, dass..?" 2023: Die Wettpaten

Noch wissen wir keine Namen zu den Wettpaten, aber wir bleiben dran an dem Thema. Die Liste der Gäste von 2021 und 2022 dürfte ein ganz guter Rate-Hinweis auf die Liga der Stars sein, die 2023 auf Gottschalks langer Couch Platz nehmen dürfen.

2021

Helene Fischer

Joko Winterscheidt

Klaas Heufer-Umlauf

Heino Ferch

Svenja Jung

Björn Ulvaeus und Benny Andersson von ABBA

und von Udo Lindenberg

Stars des Disney-Musicals "Die Eiskönigin"

2022

Hollywood-Schauspieler John Malkovich

Comedian Michael „Bully“ Herbig

Schauspieler Christoph Maria Herbst

Schauspielerin Veronica Ferres mit ihrer Tochter Lilly Krug

mit ihrer Tochter Tennisspieler Alexander Zverev

Fußballerin Alexandra Popp

Fußballerin Giulia Gwinn

Show Acts bei "Wetten, dass..?" 2023

Bei "Wetten dass..?" 2023 im November wünscht sich Thomas Gottschalk laut der BILD einen ganz besonderen Gast, mit dem er früher in Malibu Tür an Tür gewöhnt hat: Die Rede ist von "Thor"-Darsteller Chris Hemsworth. Hemsworth und Gottschalk kennen sich aus alten Nachbarschaftspläuschchen persönlich. Ob der Australier aus den Marvel-Filmen aber tatsächlich in der neuen Ausgabe erscheinen wird, bleibt abzuwarten.

Schaut man sich die Show Acts von 2022 an, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass ein Promi wie Chris Hemsworth 2023 dabei sein könnte. Immerhin hat sich das "Wetten, dass..?"-Team auch letztes Jahr nicht lumpen lassen und hat echte Welt-Stars in die Show geholt:

Musiklegende Herbert Grönemeyer

Sänger Robbie Williams

Newcomerin Tate McRae

Stars aus dem Broadway-Musical " Moulin Rouge !"

Betreutes Moderieren bei "Wetten, dass..?" - Michelle Hunziker hat Thomas Gottschalk mehrfach gerettet

Nach der zweiten Wiedererweckungs-Ausgabe von "Wetten, dass..?" musste Großmeister Gottschalk neben ein wenig Lob die eine oder andere mediale Ohrfeige einstecken. Auch den Kommentar unseres Kollegen Daniel Wirsching wird sich der gewesene Großmeister am samstäglichen Lagerfeuer nicht gerade an seine Ego-Wand pinnen.

Michelle Hunziker Foto: Ralf Lienert

Alles in allem war ziemlich oft zu vernehmen, dass Co-Moderatorin Michelle Hunziker dem TV-Titan mehrfach den Hintern gerettet habe, indem sie Pannen geschickt überspielte. Steht uns eine Götterdämmerung ins Haus? Bis zum 25. November 2023 ist es ja noch eine ganze Weile hin.

Übertragung von "Wetten, dass..?" 2023 - Gibt es auch eine Wiederholung?

Möchten Sie "Wetten, dass..?" 2023 ganz konventionell im linearen Fernsehprogramm des ZDF verfolgen? Dann brauchen Sie nur zur oben verkündeten Sendezeit ihr Fernsehgerät einzuschalten, und schon läuft die Show.

Sollten Sie aber ein digitales Endgerät vorziehen, sind Sie mit dem Live-Stream des ZDF gut bedient. Eine Wiederholung gibt es in der Mediathek des Senders natürlich auch - dort wird "Wetten, dass..?" 2023 noch eine ganze Weile nach der Erst-Ausstrahlung für Sie abrufbereit bleiben. Ob es auch eine Wiederholung im linearen TV gibt? Vermutlich eher nicht.