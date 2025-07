Abkühlung für die Zootiere

«Eisbomben» für die Brillenbären und die Polarfüchse, kühle Duschen für die Alpakas und die Dromedare: Auch die Zoos in Frankfurt und in Kronberg reagieren auf die Hitze. «Wir versuchen natürlich den Tieren Abkühlung zu verschaffen», sagt Svenja Petry, Tierpflegerin im Frankfurter Zoo.

Die Hitzeverträglichkeit sei von Art zu Art ganz unterschiedlich. «Wir haben Tiere, die die Hitze lieber mögen, weil sie aus warmen Regionen kommen. Und wir haben natürlich Tiere, die die Hitze nicht so gut abkönnen.» Wo es möglich sei, werde versucht, den Tieren ein Wasserbecken anzubieten. Ansonsten gebe es beispielsweise Wassernebel und natürlich Schattenplätze als Abkühlungs-Möglichkeiten.

Dusche für die Alpakas

So werden etwa die Alpakas regelmäßig mit einem Wasserschlauch abgespritzt. Das habe den zusätzlichen Effekt, dass sie durch das Wasser in der nassen Wolle, das mit der Zeit verdunste, noch eine Weile gekühlt blieben, erklärt Petry. Viel Wolle haben die Alpakas allerdings derzeit nicht - pünktlich zur Sommerhitze wurden sie frisch geschoren.

Ähnlich ist es im Opel-Zoo in Kronberg. Dort bekamen die Dromedare eine Wasserdusche verpasst. Und in einem anderen Gehege balgten sich zwei Polarfüchse um eine «Eisbombe», in der neben einem Ei auch Fleischstücke eingefroren waren.

Tiere passen Aktivitäten den Temperaturen an

«Zudem stellen wir Wasserbecken bereit und die Elefanten haben eine feuchte Lehmkuhle, die sie gerne nutzen», sagt Zoopädagoge Martin Becker in Kronberg. «Ansonsten sind die Tiere cleverer als wir. Sie tun gar nichts mehr.» Die Tiere würden ihre Aktivitäten den Temperaturen anpassen und eine ausgeprägte Siesta machen.

Unterdessen kauten im Frankfurter Zoo die beiden Brillenbären Manu und Chimbo auf großen Eisbrocken mit eingefrorenen Obststücken. Brillenbären sind eigentlich in den südamerikanischen Anden beheimatet und etwas kühlere Temperaturen gewohnt. Sie würden gerne Schattenplätze aufsuchen und könnten auch tagsüber in die Innenräume, sagt Tierpflegerin Jessica Strohbach. «Die Tiere sind schlauer als die Menschen, die verziehen sich bei so einer Hitze.»

Icon Vergrößern Für die Polarfüchse gibt es eine «Eisbombe». Foto: Boris Roessler/dpa Icon Schließen Schließen Für die Polarfüchse gibt es eine «Eisbombe». Foto: Boris Roessler/dpa

Icon Vergrößern Wasserbad für den Brillenbären: Die Tiere mögen es gerne kühler. Foto: Arne Dedert/dpa Icon Schließen Schließen Wasserbad für den Brillenbären: Die Tiere mögen es gerne kühler. Foto: Arne Dedert/dpa

Icon Vergrößern Die Zoos in Frankfurt und in Kronberg verschaffen ihren Tieren Abkühlung. Foto: Arne Dedert/dpa Icon Schließen Schließen Die Zoos in Frankfurt und in Kronberg verschaffen ihren Tieren Abkühlung. Foto: Arne Dedert/dpa