Abwechselnd Sonne und Nebel in Hessen

Heiter bis Sonnig zeigt sich das Wetter in Hessen, nachdem der Nebel sich auflöst. Vereinzelt hält sich Nebel oder hochnebelartige Bewölkung aber den ganzen Tag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Temperaturen von sechs bis elf Grad soll es trocken bleiben.

In der Nacht zum Mittwoch breiten sich Nebel und Hochnebel erneut aus. Bei Temperaturen zwischen null und vier Grad kann es zu Frost in Bodennähe kommen. Am Mittwoch hält sich der Nebel auch tagsüber, nur vereinzelt kann es zu Auflockerungen und Sonne kommen. Bei Höchstwerten von sieben bis zehn Grad bleibt es weiterhin trocken.

Dichter Nebel am Donnerstag

Auch am Donnerstag bleibt es verbreitet neblig, nur örtlich löst sich der Nebel auf und die Sonne kommt raus. Bei schwachem bis mäßigen Wind kommt es zu Höchstwerten zwischen sieben und zehn Grad.