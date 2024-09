Am Wochenende herbstliches Wetter im Südwesten

Nach einem sonnigen Samstag sind am Sonntag in Baden-Württemberg wieder Regen und Gewitter zu erwarten. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Demnach soll es in der Nacht zum Samstag bei Tiefstwerten von 15 bis 11 Grad trocken bleiben. Auch tagsüber soll es viel Sonnenschein geben. Es sei mit Höchstwerten von 24 Grad im Bergland und 31 Grad am Oberrhein zu rechnen.

In der Nacht zum Sonntag sollen bei Tiefstwerten von 17 bis 12 Grad aus dem Westen Wolken aufziehen. Im Tagesverlauf erwarten die Wetterexperten zeitweise Regenschauer und einzelne Gewitter. Im Süden des Landes sei am Abend lokal mit Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen. Dort lägen die Höchstwerte bei 22, im Norden bei 27 Grad.