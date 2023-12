Wetter an Heilig Abend: Weiße Weihnachten in Baden-Württemberg - an diesen Orten könnte es klappen

Turbulentes Wetter kurz vor Weihnachten macht die Prognose auf weiße Weihnachten schwierig. Was für Schnee an Heilig Abend 2023 in Baden-Württemberg sprechen könnte und an welchen Orten es wahrscheinlich ist.

Der Weihnachtsbaum steht, die Kerzen brennen, Bratenduft weht durch die mollige Stube. Jetzt fehlt nur noch der Blick nach draußen in ein Schnee-Winterwunderland. Denn was gibt es schöneres als weiße Weihnachten an Heilig Abend? In den vergangenen Jahren gingen die Hoffnungen hingegen nicht selten im Tauwetter baden. Und dieses Jahr? Wie sehen die ersten Wetter-Prognosen für Weihnachten 2023 aus? An welchen Orten in Baden-Württemberg sind die Chancen auf Schnee an Heilig Abend besonders gut?

Wetter an Heilig Abend: Milde Temperaturen bis Mitte nächster Woche

Das Warten und Hoffen auf weiße Weihnachten hat begonnen. Das Wetter in der Woche vor Heilig Abend gilt vielen als wichtiger Indikator für das anschließende Weihnachtsfest. Wenn das Wetter also tendenziell bleibt wie es ist, schwindet die Wahrscheinlichkeit auf weiße Weihnachten erheblich. Denn dem anfänglichen Wintertreiben von Anfang Dezember ist mittlerweile milde Luft und Tauwetter gewichen.

Ab Mittwoch kippt die Wetterlage jedoch, wie den Prognosen von Deutscher Wetterdienst (DWD) zu entnehmen ist. Das freundliche Wetter vom Wochenanfang verabschiedet sich allmählich, Wolken ziehen auf und es wird kälter bei Höchstwerten zwischen einem Grad im Bergland und sieben Grad am Oberrhein. Dazu pfeifen starke bis stürmische Böen vor allem auf den Schwarzwaldgipfeln. Vereinzelt kommt es zu Schauern, die allerdings nur in den höheren Lagen zu Neuschnee werden. Insgesamt bringen Tiefdruckgebiete ab Mitte der Woche kältere Temperaturen nach Baden-Württemberg. Doch reicht das auch für Schnee in den Tiefenlagen?

Wetter an Heilig Abend: Tiefdruckgebiete bringen kältere Luft nach Baden-Württemberg

Der Wettertrend vom Mittwoch hält auch für den Rest der Woche an, zuerst im Südwesten Deutschlands und laut WetterKontor ab Donnerstag (21. Dezember) deutschlandweit. Die Temperaturhöchstwerte bewegen sich dennoch zwischen sechs Grad am Bodensee und bis zu 11 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Die Winde werden stärker und können vor allem in den Höhenlagen die Gefahr von Orkanböen mit sich bringen. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Mittwoch leicht. Hoffnung auf weiße Weihnachten machen den Angaben von wetter.net einzig die aufziehenden und stärker werdenden Winde, die zum Wochenende kühlere Luft und in der Folge auch Neuschnee nach sich ziehen könnten.

Wetter an Heilig Abend: Temperatursturz nach dem Sturm - weiße Weihnachten "last-minute" nur in den Höhenlagen?

Laut aktuellem Stand liegen die Prognosen auf weiße Weihnacht dank des turbulenten Wetters wohl bis zum Wochenende in Bereich des "Kaffeesatzlesens". Nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt ist hingegen die Wahrscheinlichkeit auf Schneefall vor allem in den Höhenlagen Baden-Württembergs, etwa im höchsten Mittelgebirge Deutschland, dem Schwarzwald, der Oberschwaben-Allgäu im Alpenvorland oder in der Neckar-Alb-Region. Auch in den tieferen Lagen könne man vereinzelte Flocken zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschreiben, wie Dominik Jung, Wetterexperte von wetter.net, mit Blick auf das amerikanische GFS-Wettermodell einen Funken Hoffnungsschimmer verbreitet.

Denn nach den kräftigen Winden, die von Donnerstag auf Freitag ihren Höhepunkt in heftigen Orkanböen finden, könnte eine Kaltluftmasse von minus 3 bis minus 4 Grad in den Höhenlagen aufziehen und mit Niederschlägen zum Wochenende potenziell auch Schnee in tieferen Lagen verheißen. Die Meteorologen sind sich einig: Die Wetterentwicklung zum vierten Advent bleibt nach dem stürmischen Wochenausklang spannend.