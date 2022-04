Schnee am Ostermontag? So wird das Wetter in Bayern zu Ostern 2022

Zu Ostern 2022 könnte es in Bayern zu einem Wetterumschwung kommen. Die Hoffnung auf ein sonniges Ostern ist gegeben, doch es kann auch zu Unwettern und sogar Schnee kommen.

Der April macht bekanntlich was er will - und das ist beim Wetter in Bayern in diesem Jahr auch recht gut zu erkennen. Schnee, Regen und viel Sonne wechselten sich in den ersten zwei Wochen des Monats ab. Doch wie wird das Wetter zum Osterfest in Bayern?

Wetterumschwung zu Ostern 2022 ist in Bayern möglich

Kurz vor Ostern wird es zunächst noch einmal kühler. Das dürfte aber nur von kurzer Dauer sein, denn Wetterexperten sagen für den Karfreitag einen erneuten Wetterumschwung voraus. Eine Höhenströmung aus dem Norden bringt warme Luft nach Deutschland - und auch nach Bayern. Die Hoffnung auf ein sonniges Ostern ist damit absolut gegeben.

Vor allem der Ostersonntag sieht laut den aktuellen Prognosen sehr freundlich aus. Allerdings springen die Einschätzungen hin und her. Grund dafür sind auch Tiefs über Osteuropa, welche Bayern sehr nahe kommen sollen.

Bayern: Gewitter, Saharastaub und Blutregen zu Ostern möglich

Am Gründonnerstag und am Karfreitag sind auch Gewitter in Bayern zu erwarten. Dabei könnte es sich um die ersten richtigen Wärmegewitter im Jahr 2022 handeln.

Von Nordafrika könnte außerdem Saharastaub nach Deutschland ziehen. Durch die anstehenden Gewitter könnte dieser dann aus der Atmosphäre gewaschen werden. Dann kann das Phänomen auftreten, was man den Blutregen nennt. Dieses war erst einige Wochen vor Ostern in Bayern zu sehen, als sich der Himmel rötlich-gelb färbte.

Schnee am Ostermontag 2022 in Bayern?

Amerikanische Wettermodell hatten am Dienstag noch Schnee und Schneeregen am Ostermontag in Bayern angekündigt. Mittlerweile stehen die Zeichen aber nicht mehr auf einen weißen Ostermontag. Dieser könnte nach einem sonnigen Ostersonntag zwar trister und kälter werden, doch auch das kann sich noch einmal verändern.