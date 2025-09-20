Icon Menü
Wetter: Auf Sommerendspurt folgt Herbstauftakt

Wetter

Auf Sommerendspurt folgt Herbstauftakt

Die Hessen müssen sich in den kommenden Tagen auf durchwachsenes und kühleres Wetter einstellen. Auch der Regenschirm sollte in der neuen Woche greifbar sein.
    Auf den Spätsommer folgt der Herbstauftakt in Hessen. (Archivbild)
    Auf den Spätsommer folgt der Herbstauftakt in Hessen. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    Das Spätsommerwetter sollte jeder genießen, denn in den nächsten Tagen sagt sich in Hessen der Herbst an. Noch einmal bis zu 31 Grad werden am Samstag erwartet. In der Nacht auf Sonntag zieht aber von Westen und Südwesten Regen ins Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Vereinzelt müsse mit kräftigen Gewittern und stürmischen Böen gerechnet werden.

    Es kann teils kräftigen und länger anhaltenden Regen geben bei nur noch maximal 21 Grad. In höheren Lagen sind den Meteorologen zufolge höchstens noch 16 Grad drin.

    Der Start in die neue Woche wird laut Vorhersage ebenfalls wolkig mit Schauern, die Richtung Nachmittag wieder nachlassen dürften. Der Montag bringt laut DWD Höchsttemperaturen von 17 Grad. Ähnlich der Dienstag: Auch dann kann es Regen geben bei maximal 16 Grad.

