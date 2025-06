Bis zu 31 Grad: Eine Woche voller Sonnenschein in Hessen

Frühsommerliche Temperaturen und jede Menge Sonnenschein hält das Wetter in Hessen bis zum Wochenende bereit. Der Tag startet heute vielerorts mit strahlend blauem Himmel, den im Tagesverlauf nur ein paar lockere Quellwolken trüben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu gebe es Höchsttemperaturen zwischen 25 und 29 Grad.

Auch in den kommenden Tagen ist der Vorhersage zufolge weit und breit kein Regen in Sicht. Am heißesten soll es am Mittwoch werden: Im Rhein-Main-Gebiet sind demnach bis zu 31 Grad drin, in Nordhessen hingegen maximal 27 bis 29 Grad. Der Donnerstag bringe im Südwesten bis zu 28 Grad und ansonsten Höchstwerte zwischen 22 und 25 Grad, gefolgt von höchstens 24 bis 28 Grad am Freitag.