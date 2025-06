Bis zu 37 Grad in Hessen am Dienstag erwartet

Menschen in Hessen erwartet in den nächsten Tagen sehr heißes Wetter. Am Dienstag werden voraussichtlich bis zu 37 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bereits für den Sonntag hatte der DWD bis zu 34 Grad angekündigt. Am Montag halten die Experten nun 36 Grad für möglich, am Dienstag sogar 37. Der erwartete schwache bis mäßige Wind dürfte dabei nur wenig Abkühlung verschaffen.

Auch ein schattiges Plätzchen zu finden, könnte schwierig werden: Die Experten erwarten viel Sonne. Nur im Bergland seien vereinzelte Hitzegewitter am Dienstagnachmittag nicht auszuschließen.

Der DWD empfiehlt, ausreichend zu trinken, die direkte Sonne und körperlich anstrengende Aktivitäten zu vermeiden, und Körper und Wohnräume kühl zu halten.