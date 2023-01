Das Wetter in Deutschland morgen am 25. Januar 2023: Neblig, bewölkt und kalt

Das Wetter morgen am Mittwoch, 25. Januar 2023 wird kalt, trüb und matschig. Die genaue Wettervorhersage für morgen und die kommenden Tage, finden Sie hier.

Das Schmuddelwetter geht weiter. Auch morgen bleibt es kalt und trüb. Für Mittwoch, den 25. Januar hat Wetterkontor. de dichten Nebel am Morgen vorausgesagt. Im Norden von Deutschland kann auch mal kurz die Sonne scheinen. Sonst bleibt es aber fast im gesamten Land bewölkt.

Schmuddelwetter am Mittwoch, dem 25. Januar: neblig, bewölkt, kalt

Die Temperaturen liegen am Mittwochnachmittag zwischen minus 1 und plus 5 Grad Celsius, wie Wetterkontor. de meldet. An der Nordsee kann es regnen. Sonst bleibt es meist trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig.

Glatteisgefahr in der Nacht zu Donnerstag

Auf exponierten Berggipfeln im Süden kann es am Mittwoch laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zu stürmischen Böen kommen. In hohen Lagen ist außerdem mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen.

Doch glatt soll es erst in der Nacht zu Donnerstag werden. In der nördlichen Mitte von Deutschland, so der Deutsche Wetterdienst, ist mit erhöhter Glätte und Glatteisgefahr zu rechnen. Der Grund dafür: Niederschläge mit gefrierendem Regen und Schnee.

Das Wetter am Donnerstag

Regen und Schnee fallen am Donnerstagmorgen laut Wetterkontor.de zunächst nur vom Niederrhein bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Hier sollten gerade Autofahrerinnen und Autofahrer aufpassen. Es besteht eine erhöhte Glatteisgefahr.

Im Laufe des Tages ziehen die Regen- und Schneefälle südostwärts. Im Nordwesten lichtet sich dafür die Wolkendecke. Die Temperatur liegt zwischen minus 3 und plus 6 Grad.

Der Deutsche Wettedienst meldet außerdem, dass auch Schnee fallen kann. Allerdings keine großen Mengen. Mit anderen Worten: Es bleibt kalt und matschig.