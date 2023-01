Das Wetter morgen am 25. Januar 2023 in Bayern: Sonne an Alpen und im Bayerwald

Das Wetter morgen am Mittwoch, 25. Januar 2023, in Bayern wird trüb und kalt. Nur an den Alpen und im Bayerwald scheint die Sonne. Den genauen Wetterbericht lesen Sie hier.

Wer in den Hochlagen von Alpen und Bayerwald lebt, kann morgen mit Sonnenschein rechnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet für Mittwoch viel Sonne in diesen Regionen. Im Rest von Bayern bleibt es dagegen kalt und trüb.

Das Wetter in Bayern am 25. Januar 2023

Am Mittwoch liegen die Temperaturen in Bayern bei minus 1 bis plus 5 Grad Celsius. Laut dem DWD bleibt es wegen des Hochnebels trüb. Im Laufe des Tages wird es im Osten von Bayern etwas freundlicher. Im gesamten Freistaat weht ein schwacher bis mäßiger Nordostwind.

Das Schmuddelwetter geht also weiter. Allerdings mit zwei Ausnahmen. In den Alpen und im Bayerwald soll am Mittwoch viel Sonne scheinen, wie der DWD meldet.

Bis zu minus Acht Grad in der Nacht zu Donnerstag

In der Nacht zu Donnerstag wird es in Bayern wieder neblig. Im Süden meldet der DWD vereinzelt Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und minus 5 Grad Celsius. Laut dem DWD kann es in manchen Alpentälern aber noch kälter werden. Dort ist mit Temperaturen bis zu minus 8 acht Grad Celsius zu rechnen. Autorfahrerinnen und Autofahrer sollten also weiterhin wachsam bleiben.

Das Wetter in Bayern am 26. Januar 2023

Auch der Donnerstag wird nicht schöner. Es bleibt bewölkt und trüb. Schnee fällt laut dem DWD kaum. Die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und plus 3 Grad. Der Wind weht schwach.