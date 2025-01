Dauerfrost in hessischen Hochlagen

In den ersten Tagen des neuen Jahres muss in Hessen mit Schnee und Glätte gerechnet werden. In der Nacht zum Donnerstag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kräftigen Regen geben, der am Morgen im Bergland oberhalb von 600 Metern in Schnee übergeht. Die Tiefstwerte liegen bei vier bis zwei Grad, in Hochlagen der Mittelgebirge bei bis zu minus zwei Grad.

Am Freitag erwarten die Metrologen eine wechselnde Bewölkung sowie einzelne Regen- oder Schneeregenschauer, in höheren Lagen in Schnee übergehen. Dort ist dann Glätte durch Schneematsch möglich. Die Höchsttemperaturen liegen laut DWD zwischen null und drei Grad. In Hochlagen gibt es teils Dauerfrost mit Werten zwischen minus drei und null Grad.