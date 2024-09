Deutlich kühler in Hessen

Nach dem hochsommerlichen Wetter der vergangenen Tage geht es mit den Temperaturen in Hessen in der neuen Woche deutlich nach unten. Am Montag falle zeitweise Regen, auch kurze Gewitter seien möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Temperaturen erreichten zunächst noch bis zu 21 Grad.

Der Dienstag dürfte laut Vorhersage etwas trockener bei maximal 20 Grad werden, zur Wochenmitte seien dann nicht mehr als 17 Grad drin, bei teils auch böigem Wind und Regenschauern. Die Meteorologen sehen einen markanten Wetterumschwung im Gange, für den vor allem die Kaltfront eines Tiefs namens «Yonca» verantwortlich sei.