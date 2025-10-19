Dichte Wolken und Schauer prägen Wochenstart in Hessen

Dichte Wolken, Regen und Gewitter: Das Herbstwetter hat Hessen zum Start der neuen Woche fest im Griff. Am Sonntag bleibt es zunächst noch niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bei Temperaturen zwischen 10 und 13 Grad ist mit dichter Bewölkung zu rechnen.

Der Montag startet dann mit dichter Bewölkung und ostwärts durchziehendem Regen. Im Tagesverlauf könnte es dann von Westen etwas auflockern, bevor es erneut zu Schauern kommt. Auch einzelne Gewitter sind möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad. Zeitweise kann es zu frischem Wind und starken Böen aus südlicher Richtung kommen.

Am Dienstag bleibt es weiterhin stark bewölkt. Immer wieder kommt es zu Schauern oder schauerartigem Regen. Bei ähnlichen Temperaturen wie am Montag sind auch Gewitter weiterhin möglich.