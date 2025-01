DWD erwartet starke Windböen - 110 km/h auf dem Feldberg

In Baden-Württembergs wird es windig bis stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst erwartet in den Niederungen Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometer pro Stunde. Bis in den Nachmittag soll es im Schwarzwald und der Alb Böen zwischen 60 und 75 km/h geben, auf höheren Gipfeln können die Sturmböen 100 km/h erreichen. Auf dem Feldberg erwartet der DWD orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten um 110 km/h.

Tagsüber regnet es, in den Hochlagen von Schwarzwald und Alb fällt zeitweise Neuschnee. Dort kann es stellenweise glatt werden. Am Feldberg wurde deswegen am Morgen die Schneekettenpflicht für Lkws verordnet, wie ein Polizeisprecher sagte.

Am Rhein bis zu zwölf Grad

Im Bergland erreichen die Temperaturen maximal vier Grad, am Rhein steigen sie auf bis zu zwölf Grad. Am Nachmittag sollen die starken Böen rasch nachlassen.

In der Nacht zu Donnerstag fällt nur in Nordbaden zeitweise Regen. Bei Tiefstwerten zwischen plus drei und minus vier Grad kann es auf den Straßen glatt werden. Am Donnerstag soll es laut DWD meist freundlich und trocken werden. Der Wind weht nur noch schwach. Im Allgäu erreichen die Temperaturen vier Grad, an Neckar und Rhein bis zu zehn Grad.

Glatteisgefahr und leichter Schnee

In der Nacht zu Freitag breitet sich Regen aus, in hohen Lagen kann es schneien. Es besteht Glatteisgefahr, die Temperaturen können auf bis zu minus drei Grad zurückgehen.

Am Freitag erwartet der DWD viele Wolken und abziehenden Regen. In Oberschwaben kann anfangs leichter Schnee oder Schneeregen fallen. Die Temperaturen erreichen maximal ein Grad in hohen Lagen und sieben Grad im Oberrheingraben.