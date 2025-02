Es kann frostig werden in Hessen

Mit Frost und vereinzelt Glätte müssen die Menschen am Samstag in Hessen rechnen. Es ist wechselnd bis sehr stark bewölkt. In der Nacht zum Sonntag fallen die Temperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in höheren Lagen auf bis zu minus sieben Grad.

Am Sonntag liegen die Höchsttemperatur zwischen ein bis vier Grad, in Hochlagen um den Gefrierpunkt. In Gipfellagen kann es auch bis zu minus vier Grad kalt werden. Lokal ist nach der Vorhersage der Meteorologen noch leichter Schneefall möglich, der gegen Mittag nachlässt.

In der Nacht zum Montag könne örtlich Reifglätte nicht ausgeschlossen werden. In den hessischen Hochlagen werden die Werte auf bis zu minus acht Grad absinken.