Es wird herbstlich in Hessen

Die erste Oktoberwoche wird herbstlich in Hessen. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt.

Am Montag ist es bewölkt, am Nachmittag gibt es immer wieder Schauer. Mit 16 bis 18 Grad wird es wärmer als an den folgenden Tagen, nachts kühlt es jedoch auf 13 Grad ab. Der Dienstag bleibt, laut DWD, bewölkt und regnerisch, gegen Nachmittag lassen die Schauer nach. Es wird kühler, bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad. Im höheren Bergland rechnen die Meteorologen mit um die 11 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch wird es teils nebelig, am Mittwoch und auch am Donnerstag scheint tagsüber allerdings immer wieder die Sonne. Ab Mittwochnacht kann es, laut DWD, Frost geben, vor allem im Bergland. An beiden Tagen liegen die Temperaturen den Tag über zwischen 12 und 17 Grad.