Etwas Regen und viel Grau in Hessen erwartet

Viele Wolken stehen den Menschen in Hessen in den kommenden Tagen bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, soll es heute aber noch größere Auflockerungen geben, vor allem im Osten. Im Tagesverlauf blitzt dann vermehrt blauer Himmel durch. Die Temperaturen erreichen höchstens ein bis fünf Grad. Nachts soll es allerdings stellenweise glatt werden.

Danach setzt sich das Grau am Himmel aber bis zum Wochenende durch. Der Mittwoch startet zunächst weitgehend niederschlagsfrei, bringt aber mittags im Westen bei maximal 1 bis 5 Grad leichten Regen. In einigen Tälern des Berglandes in Nordhessen könnte es dann glatt werden.

Auch der Donnerstag startet regnerisch, bevor der Niederschlag ab dem Mittag von Westen her nachlässt. Der Freitag bringe hingegen nur zeitweise leichten Regen. Beide Tage haben dem DWD zufolge jedoch vergleichsweise angenehme Temperaturen zu bieten: Es bleibe mild bei maximal drei bis sechs Grad am Donnerstag und fünf bis zehn Grad am Freitag.