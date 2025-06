Unwetter mit Starkregen und orkanartigen Böen möglich

Vor allem im Süden und Osten Bayerns müssen sich die Menschen auf heftige Gewitter mit viel Regen, Hagel und starkem Wind einstellen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sind vor allem am späteren Nachmittag und Abend vom Ostallgäu übers südliche Oberbayern bis nach Niederbayern auch einzelne Unwetter durch schwere Gewitter möglich.

Örtlich könne es dann orkanartige Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde, punktuell Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit und Hagelkörner mit bis zu drei Zentimeter Durchmesser geben. Der Regen könne Keller volllaufen lassen und zu Überschwemmungen führen, Windböen könnten Äste und Stämme von Bäumen brechen lassen.

Die heftigsten Szenarien treten meist aber, wenn überhaupt, nur an einzelnen Orten in den genannten Regionen ein, wie der DWD mitteilte. Genauere Vorhersagen würden mit konkreten Unwetterwarnungen des Wetterdienstes noch veröffentlicht, Menschen in den betroffenen Gebieten sollten daher die weitere Entwicklung zum Thema aufmerksam verfolgen.

Etwas Abkühlung am Freitag, Badewetter am Wochenende

Nach Höchstwerten von bis zu 32 Grad am Donnerstag soll es am Freitag laut DWD dann zumindest ein wenig kühler werden im Freistaat - bei 22 bis 27 Grad. Zudem kann es nach Angaben des DWD zunächst weiter zu Schauern und Gewittern kommen, bis sich dann im Tagesverlauf die Sonne wieder blicken lässt.

Pünktlich zum Wochenende soll dann schon wieder sonniges, trockenes und warmes Wetter zu Badeausflügen einladen. Die Temperaturen steigen dann voraussichtlich wieder auf bis zu 35 Grad.