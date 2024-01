Glatteis-Gefahr in Baden-Württemberg: Heute wird es glatt auf den Straßen!

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag, 18. Januar 2024, in Baden-Württemberg vor Schnee und Glätte. Insbesondere auf den Straßen herrscht Glättegefahr.

Mit den kalten Temperaturen wird es auch wieder glatt auf den Straßen. Besonders heute am Donnerstag kann es gefährlich werden. Denn der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt nun vor Glätte auf den Straßen in Baden-Württemberg. Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer sollten deshalb vorsichtig sein. Mit was Sie rechnen müssen und wie das Wetter in Baden-Württemberg heute wird, lesen Sie in diesem Artikel.

Glatteis-Gefahr heute in Baden-Württemberg: Das müssen Sie wissen

Wie der DWD schreibt, kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu gefrierendem Regen. Dieser kam aus dem Südwesten und verbreitete sich. In der Folge warnte der DWD vor Glatteis. Auch am Donnerstag, 18. Januar 2024, warnt der Wetterdienst noch vor Schnee, Glätte, Frost. Auch ist insbesondere in der Nacht zu Freitag mit überfrierender Nässe zu rechnen. Autofahrerinnen und -fahrer sollten also vorsichtig fahren und mit entsprechenden Verkehrsbehinderungen rechnen.

Glätte in BW am Donnerstag: So wird das Wetter heute am 18. Januar 2024

Am Donnerstag ist es in Baden-Württemberg laut dem DWD größtenteils bedeckt und es regnet verbreitet. Von Nordwesten her geht der Regen in Schnee über und es herrscht Glättegefahr. Die Temperaturen reichen von minus zwei Grad im Norden des Bundeslandes bis zu elf Grad am Bodensee. Im Tagesverlauf soll es aber weiter abkühlen.

Im Bergland ist außerdem mit stürmischen Böen aus Nordwesten und am Feldberg mit schweren Sturmböen zu rechnen. Ansonsten weht heute in Baden-Württemberg ein mäßiger Wind mit frischen bis starken Böen.

In der Nacht zu Freitag, 19. Januar 2024, klingt der Schneefall im südlichen Bergland ab, während es südlich der Donau bis in die frühen Morgenstunden weiter schneien soll. Richtung Norden lockert es außerdem weiter auf und wird trocken bei gebietsweise bewölktem Himmel. Die Temperaturen liegen bei minus zwei bis minus neun Grad.

Wer mit dem Auto unterwegs ist, muss weiterhin aufpassen. Der DWD warnt verbreitet vor überfrierender Nässe und Glätte.