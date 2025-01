Glatteis und Nebel in Hessen

Auf Hessens Straßen ist Vorsicht geboten. Laut Deutschem Wetterdienst kann es am Morgen gebietsweise glatt werden, durch gefrierenden Reif oder Nebelnässe. Dazu ist teils mit Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter zu rechnen. Die Temperaturen liegen bei minus zwei bis minus sechs Grad, in Tallagen des Berglandes auch bis minus acht Grad.

Gegen Mittag ist laut Wetterdienst mit leichtem Regen zu rechnen, in geschützten und kalten Tallagen des Berglandes kann es zu Glatteis kommen. In der Nacht zu Donnerstag soll sich der Regen allmählich verstärken, vor allem in geschützten und kalten Tallagen des Berglandes sei wieder Glatteis möglich. In den Lagen oberhalb von 600 Meter kann der Regen in Schnee übergehen, dann seien kurzzeitig Glätte durch Schnee oder Schneematsch nicht ausgeschlossen.