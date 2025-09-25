Icon Menü
Wetter: Grau und kühl in Hessen - Regen lässt am Abend nach

Wetter

Grau und kühl in Hessen - Regen lässt am Abend nach

Nach einem grauen und kühlen Tag in Hessen lässt der Regen nach. Am Freitag bleibt es bewölkt mit gelegentlichen Schauern, bevor es am Samstag vielerorts trocken wird.
Von dpa
    Vorerst bleibt der Himmel grau über Hessen. In einigen Regionen fällt noch Regen, der im Tagesverlauf abklingt. (Foto-Archiv)
    Vorerst bleibt der Himmel grau über Hessen. In einigen Regionen fällt noch Regen, der im Tagesverlauf abklingt. (Foto-Archiv) Foto: Thomas Banneyer/dpa

    Kühl, windig und etwas Regen - das Wetter in Hessen bleibt vorerst herbstlich-grau. Im Tagesverlauf könne in einigen Regionen noch leichter Regen fallen, der zum Abend aber abklingt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen 8 bis 10 Grad, in Südhessen bis 13 Grad und um 7 Grad im höheren Bergland. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordost- bis Ostwind, im Nordhessischen Bergland sind starke Böen möglich.

    Auch der Freitag zeigt sich stark bewölkt, mancherorts regnet es etwas bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad, im höheren Bergland um 9 Grad.

    Am Samstag bleibt es dann vielerorts trocken bei wechselnder bis starker Bewölkung und Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Auf der Wasserkuppe dürften um 12 Grad erreicht werden.

    Der DWD hatte mit kräftigem Dauerregen mit lokal unwetterartigen Niederschlagsmengen gerechnet. Am Morgen lag keine entsprechende Warnung mehr vor.

