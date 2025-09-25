Grau und kühl in Hessen - Regen lässt am Abend nach

Kühl, windig und etwas Regen - das Wetter in Hessen bleibt vorerst herbstlich-grau. Im Tagesverlauf könne in einigen Regionen noch leichter Regen fallen, der zum Abend aber abklingt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchsttemperaturen erreichen 8 bis 10 Grad, in Südhessen bis 13 Grad und um 7 Grad im höheren Bergland. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Nordost- bis Ostwind, im Nordhessischen Bergland sind starke Böen möglich.

Auch der Freitag zeigt sich stark bewölkt, mancherorts regnet es etwas bei Höchsttemperaturen zwischen 12 und 16 Grad, im höheren Bergland um 9 Grad.

Am Samstag bleibt es dann vielerorts trocken bei wechselnder bis starker Bewölkung und Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad. Auf der Wasserkuppe dürften um 12 Grad erreicht werden.

Der DWD hatte mit kräftigem Dauerregen mit lokal unwetterartigen Niederschlagsmengen gerechnet. Am Morgen lag keine entsprechende Warnung mehr vor.