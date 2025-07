Heißer Dienstag steht bevor - Warnungen vor extremer Hitze

Mit Höchstwerten von 30 bis 38 Grad breitet sich die Hitze am Dienstag auf fast ganz Deutschland aus. Besonders im Westen und Südwesten wird vor starker Wärmebelastung gewarnt, heißt es im Bericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Für einzelne Regionen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gelten sogar Warnungen vor extremer Hitze.

Einzig an den Küsten und in den Hochlagen der Mittelgebirge soll es am Dienstag unter 30 Grad bleiben. Im Südwesten sind bis zu 38 Grad angesagt. Dort könnte es vereinzelt kräftige Gewitter geben - selbst Unwetter mit Sturmböen oder sogar orkanartigen Böen sind nicht ausgeschlossen. Auch das Risiko für Waldbrände wird immer größer: Vor allem im Osten und Südosten hebt der DWD die Gefahr dafür auf die höchste Stufe an.

Am Mittwoch soll dann der Höhepunkt der aktuellen Hitzewelle erreicht werden. In großen Teilen des Landes sind dann 34 bis 38 Grad angesagt, örtlich sollen sogar bis zu 40 Grad erreicht werden. Der Allzeit-Hitzerekord für Deutschland liegt bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 an den DWD-Wetterstationen Tönisvorst und Duisburg-Baerl (beides Nordrhein-Westfalen).