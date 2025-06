Heißes und sonniges Wochenende erwartet die Hessen

Das Wochenende in Hessen wird heiß und trocken. Am Freitag ist es hingegen bewölkt bei leichtem Regen am Vormittag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dabei liegen die Temperaturen bei 21 bis 26 Grad, in höheren Lagen hat es um die 19 Grad. Zeitweise weht ein böiger Wind. Gegen Nachmittag zieht der Regen nach Osten ab, es gibt einzelne kurze Schauer.

Die Nacht zum Samstag bleibt teils bewölkt, aber trocken. Tagsüber wird es wärmer als am Freitag bei 27 bis 32 Grad, in Gipfellagen um die 24 Grad. Es weht mäßiger Wind, im Norden kann es laut DWD, zeitweise auch stark böig werden.

Der Sonntag wird mit 29 bis 34 Grad noch wärmer, es weht ein mäßiger Wind. Nachts gibt es etwas Abkühlung auf 20 bis 16 Grad, in Tälern der Mittelgebirge bis 13 Grad.

Der Montag bringt wieder Temperaturen über 30 Grad und genauso viel Sonne wie das Wochenende.