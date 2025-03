Hessen erwartet mildes Frühlingswetter

Die Menschen in Hessen können sich zum Wochenstart auf mildes Frühlingswetter einstellen. Am Montag sei es zunächst bewölkt, am Abend lockere es etwas auf, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Örtlich gibt es demnach etwas Sprühregen.

Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad, in Hochlagen um 7 Grad. Gebietswiese kann es etwas windig werden, im Bergland sind vereinzelt Böen zu erwarten. In der Nacht zu Dienstag gibt es teils Nebel mit Sichtweiten unter 150 Meter.

Am Dienstag bleibt es laut Vorhersage trocken. Erneut gibt es örtlich etwas Wind, in Hochlagen zeitweise starke Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad. Im Laufe der Woche wird es dann noch wärmer – am Mittwoch werden bis 18, am Donnerstag mehr als 20 Grad erwartet.