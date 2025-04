Hessen steht ein sonniger Wochenstart bevor

Die Menschen in Hessen erwartet zum Wochenstart weiter frühlingshaftes Wetter. Tagsüber bleibt es mild, nachts sagt der Deutsche Wetterdienst leichten Frost vorher. Wie die Meteorologen mitteilten, ist es am Montag sonnig und trocken. Zeitweise zeigen sich ein paar Wolken am Himmel. Die Höchstwerte erreichen 11 bis 15 Grad. In der Nacht zum Dienstag gehen die Temperaturen auf plus zwei bis minus drei Grad zurück.

Am Dienstag geht es heiter bis sonnig weiter. Vor allem im Nordosten zeigen sich zeitweise Wolken. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 14 und 18 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf plus vier bis minus zwei Grad. In Bodennähe ist verbreitet leichter Frost möglich. Der Mittwoch startet heiter. Im Tagesverlauf können mitunter auch Wolken aufziehen. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 18 Grad.