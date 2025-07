Hessens Bauern warten auf Regen

Sonne satt heißt es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch in den kommenden Tagen. Hessens Bauern zeigen sich allmählich besorgt. Laut DWD in Offenbach war der letzte März einer der trockensten März-Monate seit Messbeginn 1881 in Deutschland. Im Gegensatz zum überaus nassen Winter 2023/2024 ist bereits im gerade vergangenen Winter 2024/2025 überdurchschnittlich wenig Regen und Schnee gefallen.

Trockenheit gut für Traktoren

«Es ist schon besorgniserregend, wenn es weiter so trocken bleibt. Aber aktuell würden wir noch keinen Alarm schlagen», sagt Marie-Claire von Spee, Sprecherin des Hessischen Bauernverbands. Für die Aussaat des Sommergetreides sei die Trockenheit zunächst gut gewesen: «Die Traktoren können besser fahren, wenn nicht alles nass und schlammig ist.» Für das Keimen von Getreide und Zuckerrüben sei jetzt aber mehr Bodenfeuchtigkeit wichtig. «Es wird Zeit, dass es wieder regnet.»