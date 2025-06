Hitze in Hessen erwartet - bis zu 38 Grad

Auch zu Beginn der neuen Woche können die Menschen in Hessen mit hohen Temperaturen rechnen. Erst ab Freitag wird es voraussichtlich kühler mit Regen. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Der Montag bleibt trocken bei 31 bis 35 Grad, ganz im Norden und im höheren Bergland bei 29 Grad. Tagsüber weht teils ein mäßiger Wind. In der Nacht kühlt es ab auf 22 bis 17 Grad, im Bergland teils 13 Grad.

Am Dienstag steigen die Temperaturen noch einmal weiter an auf bis zu 38 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind. Auch der Mittwoch bleibt so heiß, hier kann es laut DWD zum Abend hin über dem Bergland kurze Schauer oder Gewitter geben. Überwiegend bleibt es aber niederschlagsfrei. Auch der Donnerstag bleibt zunächst sonnig bei 28 bis 33 Grad, im weiteren Tagesverlauf bilden sich Wolken. Es kann Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen geben.

In der Nacht zum Freitag kühlt es ab, es ziehen die Wolken auf und stellenweise regnet es.