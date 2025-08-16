Icon Menü
Panorama
Wetter: Hitze-Pause: Wochenende bringt etwas Abkühlung in Hessen

Wetter

Hitze-Pause: Wochenende bringt etwas Abkühlung in Hessen

Die Temperaturen bleiben in den kommenden Tagen überwiegend unter der 30-Grad-Marke. Viel Sonnenschein gibt es trotzdem.
Von dpa
    Die Temperaturen am Wochenende bringen zumindest etwas Abkühlung – trotz viel Sonnenschein. (Symbolbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

    Nach der Hitze der vergangenen Tage kommt mit dem Wochenende eine Verschnaufpause nach Hessen. Heute liegen die Höchsttemperaturen im Norden zwischen 23 und 27 Grad, während sich die Menschen in Südhessen auf bis zu 27 bis 30 Grad einstellen können, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu bleibt es oft heiter bis sonnig und überwiegend trocken. Im Norden soll es allerdings teils dichtere Wolken geben.

    Ähnlich sind auch die Aussichten für die kommenden Tage: Der Sonntag bringt demnach im Süden Sonne und maximal 27 Grad, im Norden dagegen ein paar Wolken und höchstens 24 Grad. Der Wochenstart soll heiter bis sonnig werden mit Höchsttemperaturen zwischen 26 und 29 Grad am Montag sowie 27 bis 32 Grad am Dienstag.

