Hitzegewitter in Hessen möglich

In Hessen hält die Hitzewelle an und erreicht zur Wochenmitte ihren Höhepunkt. Schon am Dienstag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) verbreitet sonnig und sehr heiß. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 33 und 38 Grad, in höheren Lagen bei rund 31 Grad. Im Tagesverlauf kann es südlich des Mains örtlich zu kräftigen Hitzegewittern kommen. Starkregen, Sturmböen und kleinkörniger Hagel sind möglich. Der Wind weht meist schwach aus wechselnden Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch klingen mögliche Gewitter rasch ab. Es bleibt gering bewölkt und niederschlagsfrei bei Tiefstwerten zwischen 23 und 18 Grad, in den Hochlagen um 16 Grad.

Am Mittwoch Temperaturen bis zu 40 Grad möglich

Am Mittwoch erwartet Hessen erneut sonniges Wetter, nur vereinzelt bilden sich am Abend über dem Bergland Schauer oder Hitzegewitter. Die Temperaturen steigen noch einmal auf 36 bis 39 Grad, lokal im Süden sogar bis 40 Grad. In Hochlagen werden bis zu 33 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost, bei Gewittern sind lokal schwere Sturmböen möglich.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es zunächst wechselnd bewölkt mit örtlichen Schauern oder Gewittern. Die Temperaturen sinken auf 22 bis 17 Grad.

DWD warnt vor Gewittern und Starkregen

Am Donnerstag zieht von Nordwesten schauerartiger Regen durch, vereinzelt sind auch Gewitter mit Starkregen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen nur noch zwischen 25 Grad im Norden und bis zu 30 Grad im Süden. Der Wind frischt teils böig auf, bei Gewittern sind Sturmböen möglich.

Der Freitag bringt wieder ruhigeres Sommerwetter: Es bleibt heiter bis sonnig und niederschlagsfrei bei 24 bis 28 Grad. Nachts wird es bei 16 bis 11 Grad, im Bergland lokal bis 9 Grad, deutlich kühler.