Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad am Wochenende

Die kalten Tage in Deutschland sind vorbei. Die Sonne zeigt sich aber noch nicht überall.

Es wird wieder warm in Deutschland: Am Wochenende sind Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad zu erwarten. Das Wetter wird sich am Samstag und Sonntag teils heiter und sonnig, aber auch stark bewölkt und mit einzelnen Schauern sowie Gewittern präsentieren, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Vom Saarland und der Pfalz über Nordrhein-Westfalen und Teile Niedersachsens bis nach Schleswig-Holstein müssen die Menschen am Samstag noch mit einzelnen Gewittern rechnen. Weiter nach Süden und Osten ist es laut DWD verbreitet heiter und trocken. Die Tageshöchstwerte liegen am Samstag bei bis zu 23 Grad.

Am Sonntag wird es der Vorhersage zufolge in der Westhälfte Deutschlands wolkig, teils stark bewölkt, stellenweise regnet es auch. Im Nordwesten und Norden muss mit kurzen Gewittern gerechnet werden. In der Osthälfte wird es nach Angaben der Meteorologen bei lockeren Wolkenfeldern länger sonnig und trocken bleiben. Bis zu 26 Grad sind möglich.

Zum Start in die neue Woche erwartet der DWD einen Sonne-Wolken-Mix, gebietsweise wird es auch etwas Regen geben. Die Höchstwerte sollen erneut bei bis zu 26 Grad liegen.

(dpa)