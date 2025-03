Wolken und Regen in Baden-Württemberg

Regenschirme und Regenjacken könnten sich diese Woche im Südwesten lohnen: Mit einem Wechsel aus vielen Wolken und einigen Regentropfen soll es eher trüb werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vereinzelt könne es gewittern. Zur Mitte der Woche sollen die Temperaturen etwas sinken.

In der Nacht zum Montag könne es entlang der Donau und am Bodensee neblig werden. Tagsüber können den Angaben zufolge mit vereinzelten Gewittern Windböen und Starkregen aufziehen. Sonst bleibe es wolkig und regnerisch. Die maximalen Temperaturen sollen sich laut DWD auf 18 Grad am Rhein und 11 Grad im Bergland belaufen.

Erst zum Ende der Woche soll der Regen abziehen

Auch am Dienstag halten sich die Wolken über Baden-Württemberg, wie es hieß. Immer wieder sollen Regentropfen fallen. Bei einem schwachen Wind erwarten die Wetterexperten Temperaturen von maximal 12 bis 18 Grad.

Am Mittwoch soll es vor allem im Südosten regnen. Gegen Nachmittag lockert es laut DWD im Norden und am Rhein auf. Es wird bei maximal 9 bis 15 Grad etwas kälter als die Tage zuvor. In der Nacht zum Donnerstag sollen die Temperaturen den Angaben nach auf +4 bis -1 Grad abkühlen. Außerdem soll der Regen abziehen.