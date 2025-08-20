Immer kühlere Temperaturen in Hessen

In den kommenden Tagen geht es in Hessen voraussichtlich abwärts mit den Temperaturen. Heute bleibt es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge noch meist heiter bei höchstens 24 bis 29 Grad. Etwas kühler wird es schon am Donnerstag mit maximal 22 bis 26 Grad. Dazu erwarten die Meteorologen einen wechselnd bewölkten Himmel mit mehr Grau im Süden als im Norden.

Am Freitag ändert sich das laut den Experten. Während im Norden dann mit vielen Wolken und lokal gar Sprühregen zu rechnen sei, wird der Himmel im Süden nur wenig bewölkt - gelegentlich soll sich die Sonne dort auch länger blicken lassen. Noch einmal wird es dabei etwas kühler: Die Höchsttemperaturen erwartet der DWD zwischen 19 und 23 Grad.

Der Vorhersage zufolge hält der Trend auch am Wochenende zunächst an. Bei wechselnder Bewölkung sollen die Temperaturen maximal 22 Grad erreichen können. Menschen im Norden und Osten sollten wegen einzelner leichter Schauer oder Sprühregens ihre Regenschirme vorsichtshalber nicht zu Hause lassen.