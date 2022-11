Wintereinbruch naht: Wann fällt in Augsburg der erste Schnee?

Der Winter naht, dieses Szenario beschäftigt derzeit nicht nur Fans von Game of Thrones. In Augsburg steht der Wintereinbruch bevor, auch Schnee ist möglich.

Wenn am Morgen der Frost von den Scheiben des Autos gekratzt werden muss, dann ist für viele Menschen der Winter angekommen. In Augsburg derzeit ein Szenario, welches immer häufiger beobachtet werden kann. Gefühlt erhält der Winter so langsam Einzug, am 1. Dezember beginnt dann auch aus meteorologischer Sicht die kälteste Jahreszeit. Passend dazu naht nun der endgültige Wintereinbruch, der auch Schnee nach Augsburg bringen könnte.

Wetter in Augsburg aktuell: Wintereinbruch in dieser Woche

Zum Wochenbeginn herrscht in Augsburg eine nasskalte Atmosphäre. Mit Blick auf die letzten Tage und Wochen ändert sich zunächst also wenig. Zum Wochenende hin wird es dann aber immer winterlicher. Das sagen Wetterportale übereinstimmend voraus. Am Freitag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits einen flächendeckenden Wintereinbruch für Bayern und Deutschland in dieser Woche vorausgesagt.

Am Montag baut sich über Russland und Skandinavien ein Hochdruckgebiet auf. Die Folge: Kalte Luft zieht aus dem Osten nach Deutschland. Diese wird wohl spätestens ab Donnerstag in Augsburg und Umgebung ankommen. Temperaturen zwischen 3 und -1 Grad sind zu erwarten.

Wann fällt in Augsburg der erste Schnee 2022?

Laut dem DWD kann der Wintereinbruch in Deutschland auch Schnee und Eis mit sich bringen. Doch gilt das auch für Augsburg? Die Temperaturen können in der ersten Dezemberwoche durchaus unter 0 Grad fallen. Die Voraussetzungen für Schnee sind also gegeben.

Ab Donnerstag soll es in Augsburg laut Prognosen von wetter.com allerdings größtenteils trocken blieben. Das gilt vor allem für den kommenden Samstag, den kommenden Sonntag und den kommenden Montag. An Tagen, an denen die Temperaturen unter 0 Grad fallen könnten. Schnee könnte also noch etwas auf sich warten lassen. Genaue Prognosen sind allerdings erst kurzfristig möglich – und auch dann ohne Garantie.

Wetterprognose für Augsburg im Dezember 2022

Montag, 28. November 2022: 1 bis 6 Grad, überwiegend trocken

1 bis 6 Grad, überwiegend trocken Dienstag, 29. November 2022: 4 bis 6 Grad, leichter Regen

4 bis 6 Grad, leichter Regen Mittwoch, 30. November 2022: 2 bis 5 Grad, bedeckt

2 bis 5 Grad, bedeckt Donnerstag, 1. Dezember 2022: 0 bis 3 Grad, bedeckt

0 bis 3 Grad, bedeckt Freitag, 2. Dezember 2022: 1 bis 3 Grad, bedeckt

1 bis 3 Grad, bedeckt Samstag, 3. Dezember 2022: -1 bis 1 Grad, bedeckt

-1 bis 1 Grad, bedeckt Sonntag, 4. Dezember 2022: -1 bis 1 Grad, wolkig

-1 bis 1 Grad, wolkig Montag, 5. Dezember 2022: -1 bis 2 Grad, wolkig