Glättewarnung am Dienstagmorgen – Schnee im Laufe der Woche

Die neue Woche hat in Augsburg mit Frost und Glätte begonnen. Zur Wochenmitte kommt auch noch Schnee dazu. Die Vorhersage für diese Woche.

Auf den Straßen in und um Augsburg ist am Dienstagmorgen Vorsicht geboten. Auch zum Wochenstart war es schon glatt geworden, am Dienstag ist die Gefahr wohl noch etwas höher. Die Temperaturen sinken morgens auf etwa -2 Grad. Der Morgenfrost sorgt in diesem Zuge dafür, dass es auf den Straßen in der Stadt und der Region rutschig werden kann. Es wurde eine amtliche Warnung herausgegeben.

Glättewarnung heute in Augsburg: Warnung vor Glatteis und Frost

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Dienstag eine amtliche Warnung vor Glätte und Frost herausgegeben. Diese gilt für Augsburg und die Region, aber auch den Rest Bayerns. Und zwar zunächst bis 10.00 Uhr morgens. In den folgenden Tagen könnte sich allerdings ein ähnliches Bild auf den Straßen zeichnen. Gut möglich, dass die Warnung daher verlängert wird.

Die Wetterwarnungen des DWD entsprechen Warnungen der Stufe 1. Die Skala reicht bis zu Warnungen der Stufe 4. Diese werden bei extremen Wetterbedingungen herausgegeben. Auch bei Warnungen der Stufe 1 ist jedoch Vorsicht geboten.

Aktuelles Wetter in der Region Augsburg

Es wird heute voraussichtlich 4 Sonnenstunden geben.

Warnung vor Frost: Wie entwickelt sich das Wetter in Augsburg in dieser Woche?

An einen gewissen Grad an Glätte muss man sich in Augsburg in dieser Woche offenbar gewöhnen. Die Temperaturen sollen auch am Dienstagmorgen und Mittwochmorgen leicht unter 0 Grad liegen. Daher herrscht Gefahr für Frost und auch für Glätte.

Wie am Montag soll es auch am Dienstag in der Region Augsburg trocken bleiben. Bei Temperaturen zwischen -1 und 3 Grad wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dabei sind in der ersten Tageshälfte auch Windböen möglich. Am Mittwoch wird es dann den ganzen Tag über bewölkt. Dabei kann es leicht schneien. Bei Temperaturen zwischen -2 und 1 Grad könnte es auch glatt werden. Auf den Straßen ist dann besondere Vorsicht geboten.

Der Schneefall soll bis Donnerstagmorgen anhalten. Die Temperatur sinkt dabei auf -4 Grad. Am Nachmittag lockern die Wolken auf und es zeigt sind immer wieder auch die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt dabei bei 1 Grad. Der Freitag wird laut dem DWD meist bewölkt, teilweise kann auch Schnee fallen. Dabei kann es auch glatt werden.

Wettervorhersage für das Wochenende in Augsburg

Auch am Samstag dominieren Wolken und etwas Schnee. In der Nacht zum Sonntag lässt der Schnee nach, dafür könnte starker Nebel aufziehen. Der Sonntag wird dann ähnlich wie der Samstag: Viele Wolken und gebietsweise etwas Schnee. Die Temperatur kann am Wochenende auf bis zu -10 Grad sinken.