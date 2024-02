Wetter in Baden-Württemberg: Kommt der Winter im Februar zurück?

Für Februar ist es derzeit ganz schön mild in Baden-Württemberg. Winder adé oder kommt da doch noch was?

Nach der klirrenden Kälte wurde es plötzlich ganz mild: Erst stürzten Glätte und Blitzeis Baden-Württemberg in ein kleines Winterchaos, dann zogen auf einmal die Temperaturen wieder kräftig an. Anfang Februar fragen sich daher viele: War's das schon mit dem Winter für dieses Jahr? Wie die Aussichten für den Monat sind und ob sich im Februar in Baden-Württemberg doch noch ein kleines Winter-Fenster auftut, lesen Sie in diesem Artikel.

Wetter in Baden-Württemberg: Zum Wochenende weiter milde Temperaturen bis 11 Grad

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist mit purzelnden Temperaturen zeitnah erst einmal nicht zu rechnen. Ganz im Gegenteil: Am Wochenende kommt es zu Temperaturanstieg, sogar 7 Grad auf der Alb und bis zu 12 Grad in den Niederungen. Dabei weht ein mäßiger Westwind mit frischen bis starken Böen.

In der Nacht zum Sonntag (4. Februar) ziehen im Norden des Landes dichte Wolken auf, örtlich ist mit leichtem Regen zu rechnen. Im Süden dagegen ist es laut DWD nur gering bewölkt, hier bleibt es bis auf Weiteres trocken, wobei die Temperaturen in der Nacht im Süden auf minus 2 Grad fallen können, im Norden sinken die Temperaturen dagegen nur auf plus 7.

Auch am Sonntag ist zunächst kein Kälteumschwung zu erwarten. Ein Tief bringt laut DWD zwar weiter Wolken und neuen Regen nach Baden-Württemberg, wobei am Nachmittag die Niederschläge im Norden des Landes nachlassen und es im Süden nass bleibt. Die Temperaturen verharren jedoch am Nachmittag bei 7 bis 11 Grad und in den höheren Lagen bei 5 Grad. Kälter wird es also auch am Sonntag nicht. Doch wie sieht es nächste Woche aus?

Wetter in Baden-Württemberg: Wird es in der ersten Februarwoche kälter?

Am Montag (5. Februar) ist es im Norden zunächst weiterhin stark bewölkt. Von Süden her kommt es zu Wolkenauflockerungen, es wird zunehmend sonnig und trocken. Auch die Temperaturen legen tagsüber nochmal eine Schippe drauf, so ist laut DWD mit Höchstwerten zwischen 8 und 13 Grad zu rechnen. Dazu weht ein mäßiger Westwind mit starken bis stürmischen Böen, wie der Wetterdienst berichtet.

In der Nacht zum Dienstag (6. Februar) ist es anfangs zunächst wenig bewölkt, im Nordwesten dagegen ziehen dichtere Wolken auf. Es ist mit kaum Niederschlägen zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 0 Grad. Weiterhin bleibt es stürmisch. Wird es Ende der Woche etwa noch wärmer, oder müssen wir uns auf kältere Temperaturen einstellen?

Wetter in Baden-Württemberg: War's das schon mit dem Winter? So sind die Aussichten für Februar

Auch im Verlauf der weiteren Woche ist kaum mit einem Wetterumschwung zu rechnen. Es wird sogar noch milder. Die Wetterstation von wetterkontor.de geht in ihrer 7-Tage-Prognose für Baden-Württemberg am Donnerstag (8. Februar) gar von Höchsttemperaturen von bis zu 14 Grad aus.

Jedoch ziehen mit den noch wärmer werdenden Temperaturen auch Wolken, Regen und ein noch kräftigerer Wind übers Land, der am Mittwoch (7. Februar) mit bis zu 52 Stundenkilometern seinen voraussichtlichen Höhepunkt finden wird. Heißt es dann wieder: Nach dem Regen kommt der Schnee und sogar die arktische Kälte zurück? Ob es nochmal zu einem Wintereinbruch wie im Januar kommt, steht meteorologisch derzeit noch in den Sternen.