Nebelwarnung und Niederschläge: So wird das Wochenend-Wetter in Bayern

Zum Wochenende zieht in Bayern Nebel auf. Gebietsweise kommt es zu Niederschlägen, aber auch die Sonne zeigt sich. Das aktuelle Wetter in Bayern auf einen Blick.

Zum Wochenende bestimmen in Bayern milde Luft und ein hoher Luftdruck das Wetter. Der Freitag begann in einigen Regionen mit Nebel und Hochnebel, der sich noch über den Vormittag halten kann. Frost ist am Freitagmorgen vor allem in der nördlichen Oberpfalz und im nördlichen Franken nicht auszuschließen. Im Laufe des Tages soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) dann aber zu einer Nebelauflösung und zu einem freundlichen Mix aus lockeren Wolken und Sonne kommen.

Wetter in Bayern: Wochenende mit Nebelwarnung und Niederschlägen

Am Freitag entwickelt sich im Tagesverlauf neben einzelnen Wolkenfeldern eine ganze Menge Sonne. Temperaturen können in manchen Alpentälern bis zu 21 Grad erreichen, im restlichen Bayern dürften die Maximaltemperaturen bei schwachem Wind zwischen 16 und 18 Grad liegen. In der Nacht zum Samstag wird dann wohl gebietsweise wieder Nebel aufziehen. Der DWD hat für das Wochenende eine Nebelwarnung für Bayern herausgegeben. In der Nacht kühlt das Wetter auf 6 bis 11 Grad ab, in Franken kann es örtlich zu Niederschlägen kommen.

In der Oberpfalz und in Südbayern sind am Samstag immer wieder Niederschläge zu erwarten. Am Himmel werden viele Wolken zu finden sein. Gegen Nachmittag lockert sich die Lage in Franken auf. Höchstwerte sollten zwischen 13 und 18 Grad liegen. In der Nacht zum Sonntag klingt dann der Regen in den Alpenregionen ab. Es bildet sich in einigen Regionen Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen können bis zu 2 Grad fallen.

Der Sonntag beginnt mit Nebel und Hochnebel in Bayern. Die Sonnenanteile nehmen im Laufe des Tages zu, zum Nachmittag sollte die Wolkendecke zum großen Teil verschwunden sein. Maximaltemperaturen dürften um die 18 Grad liegen. Böen mit frischem Wind ziehen immer wieder auf.

Wetter in Bayern aktuelle. Prognose für das Wochenende im Überblick

Freitag, 7. Oktober 2022: Gebietsweise Nebel und Hochnebel, Auflockerung der Wolkenfelder zum Nachmittag, Maximaltemperaturen zwischen 16 und 21 Grad.

Gebietsweise Nebel und Hochnebel, Auflockerung der Wolkenfelder zum Nachmittag, zwischen 16 und 21 Grad. Samstag, 8. Oktober 2022: Nebel am Morgen, Wolkendecke am Himmel, leichte Auflockerung am Nachmittag, Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad.

Nebel am Morgen, Wolkendecke am Himmel, leichte Auflockerung am Nachmittag, Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad. Sonntag, 9. Oktober 2022: Nebel und Hochnebel, Sonnenanteile nehmen im Tagesverlauf zu, kaum mehr Wolken ab Nachmittag, immer wieder Böen, Maximaltemperaturen um die 18 Grad.

