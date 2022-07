Gewitter und Starkregen in Bayern am Dienstag möglich

Am Montag gelten in Bayern weiträumige Hitzewarnungen. Grund ist Wüstenluft, die hohe Temperaturen in den Freistaat bringt. Es kommt ein neuer Hitzeschub an.

Kaum ist eine Hitzewelle vorbei, mussten sich die Menschen in Bayern zum Wochenbeginn schon auf den nächsten Hitzeschub einstellen. Ab Montag kam Wüstenluft im Freistaat an, welche hohe Temperaturen mitbrachte. Das erklärte Jan Schenk von The Weather Channel in einem Video.

Nach den hohen Temperaturen zogen gegen Abend allerdings Gewitter auf. Eine Entwarnung gab es dabei am Dienstagmorgen noch nicht.

Wetter in Bayern: Gewitter und Starkregen am Dienstag

Nach einer turbulenten Nacht von Montag auf Dienstag geht es in der Alpenregion mit Gewittern und Starkregen weiter. Im Warnlagebericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Dienstagmorgen heißt es: "Heute Vormittag am Alpenrand gebietsweise Starkregen mit 20 bis 30 l/qm in wenigen Stunden. Im Tagesverlauf hier auch einzelne Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit und Böen um 60 km/h."

Gegen Dienstagmittag soll die Gefahr für Gewitter und Starkregen dann an den Alpen und im Bayerischen Wald nachlassen. Vereinzelte Schauer sind in Bayern möglich, doch ansonsten zeigt sich die Sonne am Dienstag auch wieder. Die Maximalwerte könnten mit 29 Grad am unteren Main erreicht werden. In weiten Teilen Bayern herrscht außerdem Waldbrandgefahr, trotz der jüngsten Regenschauer.

