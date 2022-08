Wetterwechsel in Bayern: Unwetter und Temperatursturz ab Freitag

Zum Wochenende wird in Bayern ein Temperatursturz erwartet. Dieser bringt auch Gewitter und Unwetter mit sich, ist aber nur von kurzer Dauer.

Der Donnerstag zeigte sich von seiner sonnigen und heißen Seite. Über 35 Grad wurden in manchen Regionen in Bayern gemessen. Abkühlung war in den letzten Tagen nicht in Sicht. Das ändert sich allerdings am Freitag. Im Freistaat steht ein vorübergehender Wetterwechsel an, der das Wochenende bestimmen wird.

Wetterwechsel in Bayern: Unwetterwarnung und Gefahr von Gewittern

Von Nordwesten bahnt sich am Freitag eine Kaltfront den Weg nach Bayern und bringt heiße, aber auch zunehmend feuchte Luft. Diese wird in der Nacht auf Samstag die Alpen erreichen. Kühle Meeresluft bringt die Kaltfront auf ihrer Rückseite mit. Diese Bedingungen führen dazu, dass die Temperaturen in Bayern am Freitag morgens bis mittags noch einmal in die Höhe schnellen könnten. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) könnten diese in der südlichen Oberpfalz bis zu 35 Grad erreichen, an der Rhön hingegen um die 27 Grad. München ist mit zu erwartenden 31 Grad zum Bundesligastart im Mittelfeld der Wettertabelle angesiedelt.

Mit dem Tagesverlauf nimmt aber dann auch das Risiko von Unwettern und Gewittern stark zu. In Schwaben und Unterfranken kann es bereits ab dem Vormittag zu vereinzelten Gewittern kommen. "Dabei örtlich Starkregen um 20 l/qm pro Stunde, Sturmböen um 80 km/h und kleinkörniger Hagel. Besonders am Nachmittag bis in die Nacht zum Samstag kleinräumig UNWETTER mit heftigem Starkregen um 40 l/qm in einer Stunde, größerer Hagel (um 2 cm) sowie schweren Sturmböen bis 100 km/h wahrscheinlich", warnt der DWD.

Video: dpa

Wetter in Bayern am Wochenende: Temperatursturz um bis zu zehn Grad

Der Samstag bringt einen starken Temperatursturz mit sich. Das Wochenende beginnt regnerisch und das Thermometer kann bis zu zehn Grad weniger anzeigen. Im Süden Bayerns ist der Temperaturabfall am deutlichsten zu spüren. Nur 19 Grad werden in Berchtesgaden erwartet, in München, das von dicken Regenwolken bedeckt sein sollte, könnte das Thermometer um die 23 Grad anzeigen. In Franken könnte es mit um die 25 Grad am heißesten werden.

Am Sonntag sind vor allem in Alpennähe vereinzelt Regenschauer zu erwarten. Das kurze Gewitter-Intermezzo dürfte sich dann bereits wieder verflüchtigen. In Bayern werden Temperaturen von 22 bis 27 Grad erwartet. Hotspots sind Würzburg und Bamberg.

Die Abkühlung dürfte in Bayern also nur von kurzer Dauer sein. Das hat mit einem blockierenden Hoch auf dem Atlantik zu tun, das laut Meteorologe Dominik Jung keine atlantischen Regentiefs durchkommen lässt. Der Hochsommer wird daher wohl so weitergehen, wie er es bislang tut: "Normal wird die hochsommerliche Wärme dafür genutzt, die Verdunstung anzutreiben, doch wenn nichts mehr zu verdunsten ist, da wird diese Wärme einfach zum weiteren Aufheizen verwendet", wird Jung vom Merkur zitiert.

Lesen Sie dazu auch