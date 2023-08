Bis zu 30 Grad: Ab Mitte der Woche kehrt der Sommer zurück

Nach Dauerregen wird das Wetter in Bayern bald besser. Zum Wochenanfang ist es noch ungemütlich, doch ab Mitte der Woche kommt der Sommer zurück.

Ganz schon lange hat die Pause gedauert. Seit rund zwei Wochen ist der Himmel eher grau als blau über Bayern, anstelle der Badesachen wandert meist der Regenschirm in die Tasche. Doch ab Mitte dieser Woche soll er sich wieder zeigen: Der Sommer.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 14°C, nachmittags 16°C und abends 14°C. Es wird heute voraussichtlich 2 Sonnenstunden geben.

Wetter in Bayern aktuell: Sommer kehrt Mitte der Woche zurück

Zwar ist der Wochenanfang noch ein wenig ungemütlich, doch ab Mitte der Woche steigen die Temperaturen. Auch die Sonne kommt wieder zum Vorschein. Am Montag klingt der Dauerregen endlich ab. Ein paar Schauer sind allerdings noch möglich, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst (DWD). Es ist bewölkt, zum Abend hin lockern die Wolken jedoch auf. Die Tageshöchstemperatur liegt bei 18 Grad, am Untermain sind jedoch auch 20 Grad möglich.

Leicht bewölkt geht es auch in den Dienstag. Die Bewölkung bleibt allerdings den Tag über. An den Mittelgebirgen kann es auch regnen, sonst ist es weitestgehend trocken. In Richtung Alpen beginnt die Sonne sich bereits zu zeigen. Bis zu 22 Grad sind drin, allerdings begleitet von böigem Westwind. Auch Mittwoch startet mit Wolken, einigen Regentropfen und möglicherweise auch vereinzelten Gewittern bei ebenfalls bis zu 22 Grad.

Wochenende in Bayern: Bis zu 28 Grad und Sonne

Donnerstag ist es dann soweit: Mit bis zu 25 Grad ist wieder T-Shirt-Wetter angesagt. Laut DWD steht ein "Sonne-Wolken-Mix" an, der wahrscheinlich trocken bleibt. Bei dem Wetter-Trend für die nächsten Tage ist ganz klar zu erkennen: die Temperaturen steigen wieder. Auf bis zu 28 Grad klettern die Werte am Wochenende. Zeit, die Badesachen wieder auszupacken.

