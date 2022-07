Wetter von Juli bis September: die Sommer-Prognose für Bayern

Der Sommer begann in Bayern heiß, doch brachte auch immer wieder Gewitter und Unwetter mit. Doch wie geht es weiter? Die Sommer-Prognose 2022 für Bayern.

Der Juli hat heiß begonnen, allerdings auch das ein oder andere Gewitter und Unwetter mit nach Bayern gebracht. Der Sommer ist unverkennbar, doch das teils wechselhafte Wetter wirft die Frage auf, wie eben dieser weiter verlaufen wird. Ganz sicher kann das Wetter über Wochen und Monate hinweg bekanntlich nicht vorausgesagt werden, doch es gibt einige Anzeichen dafür, dass die Sonne stark dominieren wird. Die Sommer-Prognose für Bayern.

Wetter in Bayern: Sommer-Prognose startet mit heißem Juli

Im Norden Deutschlands zeigt sich der Sommer von seiner wechselhaften Seite. Das dürfte zu weiten Teilen auch so bleiben. In Bayern verhält es sich anders. Das hat unter anderem mit dem Azorenhoch zu tun, das sich derzeit über den britischen Inseln aufbaut. Laut weather.com drückt dieses zwar zunächst kühle Luft nach Deutschland, ab Mitte Juli sorgt es dann aber vor allem im Süden für trockene und heiße Luft.

Der Juli hält für alle Sonnenanbeter in Bayern also noch einiges bereit. Gewitter und Unwetter sind laut einer Warnung des Deutschen Wetterdienst in dieser Woche vor allem in der Alpenregion möglich. In den nächsten Wochen dürfte die Gefahr für extreme Wetterumschwünge und Unwetter in Bayern aber merklich sinken.

Hochdruckbrücke sorgt für hohe Temperaturen im August

In der Sommer-Prognose von weather.com kündigt der Meteorologe Jan Schenk an, dass der Jetstream nach und nach an Stärke gewinnen wird. Dieser schiebt die kalte Luft in den Norden. Die Folge: mehr Regen und ein wechselhaftes Wetter. In Bayern setzt sich laut Schenk zum Ende des Juli hingegen eine Hochdruckbrücke fest, die in den Süden Europas führt.

Die Brücke ist in der Lage, Bayern im August abzuriegeln und für hochsommerliche Temperaturen zu sorgen. "Es kann noch mal richtig knalleheiß werden", wagt Schenk eine Prognose: "Auch mit Temperaturen jenseits von 30 Grad". Gleichzeitig hat er aber auch eine Warnung zu bieten. In Deutschland verläuft "auch immer wieder die Grenze von heißer und kühler Luft", warnt Schenk. Das bedeutet, dass es immer wieder zu heftigen Gewittern kommen kann. Auch in Bayern wird die Unwetter-Gefahr im August hoch sein.

Die letzte August-Woche könnte dabei als Sinnbild für den ganzen Sommer 2022 agieren. Sie dürfte von hohen Temperaturen dominiert werden und Trockenheit und Schwüle nach Bayern bringen. Allerdings wird die knallende Sonne auch immer wieder von heftigen Unwettern unterbrochen. Es könnte auch zu Extremwettererscheinungen kommen, wie es sie im Laufe des Jahres bereits gegeben hat.

Bayern: Altweibersommer im September erwartet

Der letzte Sommermonat im Jahr 2022 könnte für die Bewohner des Freistaates sehr angenehm werden. Schenk und andere Wetter-Experten sagen für den September einen Altweibersommer in Bayern voraus. Der Sommer würde dann angenehm warm ausklingen.

Das dürften gute Nachrichten für alle Besucher der Wiesn 2022 sein. Das Oktoberfest öffnet nach zwei Jahren Corona-Pause am 17. September wieder seine Tore. Die Außenbereiche der Zelte dürften bei dem erwarteten Wetter gut gefüllt sein – auch bei Maß-Preisen, welche die 13-Euro-Marke knacken.

