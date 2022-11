Kältepeitsche im Anmarsch: Steht der Wintereinbruch in Bayern kurz bevor?

Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang könnte es in Bayern tatsächlich zu einem Wintereinbruch kommen. Eis und Frost sind im Anmarsch.

Nachdem der November deutlich wärmer begann als üblich, sind die Vorboten des Winters in Bayern mittlerweile kaum mehr zu übersehen. Während die Weihnachtsmärkte eröffneten, bahnten sich Frost und immer kältere Temperaturen ihren Weg in den Freistaat. Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember könnte es nun endgültig zum Wintereinbruch in Bayern kommen. Das legen übereinstimmende Expertenberichte nahe.

Wintereinbruch in Bayern für kommende Woche erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erklärte am Freitag, dass in der kommenden Woche ein flächendeckender Wintereinbruch in ganz Deutschland bevorstehen könnte. Inklusive Schnee und Eis. Hinter dem Wetterumschwung steckt ein Hochdruckgebiet, welches sich am Montag über Skandinavien und Russland aufbauen soll. In der Folge könnte es kalte Luft aus dem Osten zu uns bringen.

"In den Nächten gibt es dann verbreitet Frost und auch tagsüber steigen die Temperaturen vor allem in der Osthälfte auf wenig über null Grad", gab der DWD bekannt. Es werden zwar keine großen Massen an Niederschlägen erwartet, aber wenn es in Bayern regnet, dann könnte der Niederschlag bis in tiefe Lagen als Schnee herunterkommen.

Wetter in Bayern aktuell: Temperatursturz und Dauerfrost

Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met teilt die Einschätzungen des DWD. Der Diplom-Meteorologe geht von einem Temperatursturz in Deutschland aus. "Die Prognosen deuten auf einen massiven Vorstoß kalter Luftmassen aus Nordosteuropa hin", erklärte er wetter.net. Jung glaub, dass der extreme Kaltlufteinbruch einen Dauerfrost nach Deutschland bringen könnte. Das betrifft auch ganz Bayern.

Bis es zu einem derartigen Wintereinbruch kommt, dürfte es beim nasskalten Wetter bleiben, was die Menschen in Bayern in den letzten Tagen erlebten. Das Winterwetter könnte sich dann allerdings für längere Zeit niederlassen. Die eisige Kälte könnte mindestens bis zum dritten Advent anhalten, da sich sich Wetter-Experten einig.

Gibt es in Bayern weiße Weihnachten 2022?

Der Wintereinbruch dürfte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Bayern im Jahr 2022 weiße Weihnachten erlebt. Ein durchaus seltenes Szenario, wenn man die letzten Jahre bedenkt. Nachtwerte könnten in den nächsten Wochen bis zu Minus 10 Grad betragen. Ob das Winterwetter auch über den dritten Advent hinaus anhält, ist jedoch unklar.

Weiße Weihnachten sind daher auch im Jahr 2022 ungewiss. Dagegen spricht, dass Dezember und Januar wohl trockener bleiben als üblich. Die Temperaturen könnten aber für Schneefall in vielen Regionen Bayerns sprechen. Eine genauere Prognose wird erst in der Woche vor Weihnachten möglich sein.