Wetter in Bayern: Es wird stürmisch und nochmal winterlich

Dieses Wochenende bringt Bayern nach stürmischen Stunden noch einmal einen winterlichen Rückfall. Viel Regen und Schnee gehen auf den Freistaat nieder.

Das Wetter in Bayern hat in den kommenden Tagen allerhand zu bieten. Bevor sich nächste Woche der Frühling durchsetzt, wird es stürmisch, wechselhaft und auch kalt. Neben Regen ist erneut mit Schnee zu rechnen, teilweise bis ins Flachland.

Wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erläutert, bestimmt ab diesem Donnerstag ein kräftiges Tiefdrucksystem die Wetterlage im Freistaat. Die Kaltfront zieht am Nachmittag über das Bundesland und soll in der Nacht zu Freitag die Alpen erreichen: "Das ist ein schmaler, sehr intensiver Streifen, da ist auf jeden Fall punktuell Starkregen mit dabei, auch vereinzelte Gewitter sind nicht auszuschließen."

Es werde überall nass, für das Allgäu gibt es sogar eine Starkregenwarnung. Zudem seien schwere Sturmböen mit um die 100 Kilometer pro Stunde (km/h) selbst im Flachland zu erwarten. Im Bergland drohen orkanartige Böen, auf höheren Alpengipfeln gar Orkanböen, die also mehr als 140 km/h erreichen können.

Video: wetter.com

Wetter in Bayern: Zweites Tief kommt aus Frankreich

Auch nachdem die Kaltfront Bayern wieder verlassen hat, sind noch immer einzelne starke Böen möglich. Das nächste Tief lässt ohnehin nicht lange auf sich warten, warnt der DWD - diesmal nähert es sich aus Frankreich: "Das wird uns dann am Freitag erneut beschäftigen mit recht unbeständigem Wetter und zum Teil auch längeren und kräftigeren Regenfällen."

Und in dieser Gemengelage mischt auch wieder ein Hauch Winter mit. "Das gibt dann auch Schnee, Schneeregen und Graupelschauer, im Bergland wird Schnee fallen", wird der Meteorologe zitiert. Alles in allem komme eine "ziemlich komplexe Wetterlage" über Bayern gefegt. Im bayerischen Vogtland werden nur sieben Grad erreicht, im Süden gibt es zweistellige Werte.

Lesen Sie dazu auch

Wetterumschwung: Ab Montag wird es frühlingshafter

An den beiden Wochenendtagen erwarte den Freistaat dann das "typische Rückseitenwetter mit hier und da kurzen sonnigen Abschnitten, sonst aber auch einzelnen Schneeregen und Graupelschauern". Allerdings werden die Thermometer am Samstag nur noch fünf bis zehn Grad anzeigen, am weitesten klettert das Quecksilber am Untermain. Die Nacht von Samstag auf Sonntag beschert bayernweit leichten Frost.

Zwar sei in den Mittelgebirgen mit bis zu 15, in höheren Lagen der Alpen sogar mit bis zu 30 Zentimeter Neuschnee zu rechnen. Doch lange wird die weiße Pracht so spät im Frühjahr nicht vorhalten. "Am Montag wird es mit Hochdruckeinfluss spürbar milder, die Temperaturen steigen wieder auf zweistellige Werte", verspricht der Wetter-Experte einen erneuten Umschwung mit elf bis 16 Grad. Für Dienstag und Mittwoch werden sogar viel Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad vorhergesagt.